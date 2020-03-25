Умер первый исполнитель песни “Два кольори” Мокренко

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25.03.2020, 10:19, Новости дня

Скончался украинский баритон, народный артист Украины Анатолий Мокренко. Об этом сообщили на сайте Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского.

Мокренко умер 24 марта на 88-м году жизни.

“Скончался выдающийся оперный певец, народный артист Украины, лауреат Государственной премии имени Тараса Шевченко, генеральный директор и художественный руководитель Национальной оперы Украины имени Шевченко (1991–1999), профессор кафедры вокального пения Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского, Анатолий Юрьевич Мокренко. Вечная и светлая память!” – сказано в некрологе.

Анатолий Мокренко родился 22 января 1933 года в пгт Терны Харьковской области (сейчас это Сумская область), окончил Киевский политехнический институт по специальности “горный инженер-технолог”, позже – вечернее отделение столичной консерватории. 

С 1965 года он преподавал в Киевской консерватории.

Мокренко – первый исполнитель песни “Два кольори” на слова Дмитрия Павлычко.



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