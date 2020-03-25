В ГСЧС сообщили о 113 случаях COVID-19 в Украине

25.03.2020, 10:19, Новости дня

24 марта лабораторно подтверждено 29 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, всего в Украине по состоянию на 7.00 25 марта насчитывается 113 заболевших. Об этом говорится в утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Черновицкой области – 13 новых случаев, в Киевской – семь, в Запорожской – два, в Тернопольской – два, в Киеве – два, в Волынской, Луганской и Одесской областях – по одному.

Таким образом, по данным ГСЧС, в Черновицкой области заболели 38 человек (один умер), в Киеве – 31, в Киевской области – 22, в Ивано-Франковской – пять (один умер), в Тернопольской – четыре, в Житомирской – два (один умер), в Днепропетровской, Запорожской и Львовской – по два, в Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской – по одному. Выписан после лечения один житель Черновицкой области.

Министерство здравоохранения Украины пока не публиковало обновленных данных о количестве инфицированных.

По состоянию на день 24 марта в Украине было зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 423 тыс., из них 18 923 умерли, более 108 тыс. выздоровели.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).