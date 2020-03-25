 

101-летний Патон покинет пост президента Национальной академии наук – СМИ

25.03.2020, 10:19, Новости дня

101-летний Борис Патон вскоре покинет пост президента Национальной академии наук Украины, сообщили 24 марта “Українські новини” и ZN.UA со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Патон не выдвинул свою кандидатуру на пост президента НАНУ. Выборы назначены на 16 апреля. Однако источники “Українських новин” предполагают, что из-за карантина собрание могут перенести. 

На пост президента НАНУ претендует пять академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет:

Владислав Гончарук (79 лет),
Сергей Комисаренко (78 лет),
Владимир Семиноженко (70 лет),
Анатолий Загородный (68 лет),
Богдан Данилишин (55 лет).

Заседание президиума НАНУ, на котором будут утверждены кандидаты, запланировано на 25 марта.

Патон возглавляет академию с 1962 года. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015 году.

Патон родился 27 ноября 1918 года в семье профессора Киевского индустриального института Евгения Патона. Окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-электрик, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Автор более тысячи научных публикаций и свыше 400 изобретений.

В 1998 году Патону было присвоено звание Героя Украины за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, которые содействовали признанию и утверждению авторитета отечественной науки в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Москва приступила к анализу решения суда Гааги по ЮКОСу

18.02 / В Китае умер директор клиники, где лечатся зараженные коронавирусом

25.02 / Зрители смогут присутствовать на матче “Лион” – “Ювентус”

20.03 / FAZ – балконный протест — испанцы призвали экс-короля раскошелиться на борьбу с эпидемией

17.02 / Украина разработала стратегический план увеличения добычи газа

07.02 / Суд арестовал главу УФСИН по Северной Осетии

12.02 / В Финляндии предсказали исчезновение льда на Севморпути через 15 лет

21.02 / Роскачество рассказало о вредных свойствах заменителей сахара

11.02 / Суд оставил в силе решение возвратить в прокуратуру дело экс-жены Цеповяза

06.02 / Экс-главе Конституционного суда отказали в возобновлении на должности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска