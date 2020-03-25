101-летний Патон покинет пост президента Национальной академии наук – СМИ

25.03.2020, 10:19, Новости дня

101-летний Борис Патон вскоре покинет пост президента Национальной академии наук Украины, сообщили 24 марта “Українські новини” и ZN.UA со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Патон не выдвинул свою кандидатуру на пост президента НАНУ. Выборы назначены на 16 апреля. Однако источники “Українських новин” предполагают, что из-за карантина собрание могут перенести.

На пост президента НАНУ претендует пять академиков НАНУ в возрасте от 55 до 79 лет:

Владислав Гончарук (79 лет),

Сергей Комисаренко (78 лет),

Владимир Семиноженко (70 лет),

Анатолий Загородный (68 лет),

Богдан Данилишин (55 лет).

Заседание президиума НАНУ, на котором будут утверждены кандидаты, запланировано на 25 марта.

Патон возглавляет академию с 1962 года. В последний раз его переизбрали президентом НАНУ в 2015 году.

Патон родился 27 ноября 1918 года в семье профессора Киевского индустриального института Евгения Патона. Окончил Киевский политехнический институт по специальности инженер-электрик, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Автор более тысячи научных публикаций и свыше 400 изобретений.

В 1998 году Патону было присвоено звание Героя Украины за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, которые содействовали признанию и утверждению авторитета отечественной науки в мире.