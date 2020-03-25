При пожаре в Пензенской области погибли семь человек, в том числе трое детей

25.03.2020, 10:18, Новости дня

Все произошло поздно ночью в городе Нижний Ломов. Частный дом площадью 100 квадратных метров выгорел полностью

В ночь на 25 марта в городе Нижний Ломов Пензенской области произошел страшный пожар. Сгорел деревянный частный дом, сообщает МЧС России. Жертвами ЧП стали семь человек, из них трое – несовершеннолетние девочки.

Здание по улице Заречный переулок, дом 11 площадью 100 квадратных метров выгорело полностью. Так как помещение было деревянным, огонь охватил комнаты в короткий срок. Трое детей и четверо взрослых наглотались угарного газа и скончались.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Известно, что взрослые обитатели дома часто пили спиртное и курили прямо в доме. Как считает следствие, один из жильцов закурил в кровати и заснул с непотушенной сигаретой.

Список погибших:

Оксана П., 1982 г.р. (хозяйка квартиры),

Софья П., 2012 г.р.,

Валерия П., 2012 г.р. (двойняшки с Софьей),

Кристина В., 2002 г.р.,

Пётр Б., 1975 г.р.,

Александр Н., 1983 г.р.,

Денис В., 1982 г.р.

Напомним, что в январе 2020 года в Томской области произошел пожар, в котором погибли 11 человек.

А самые жуткие пожары в этом году бушевали в Австралии.