Ученые обнаружили связь между возрастом женщин и риском диабета у беременных

25.03.2020, 10:09, Разное

Ученые из Китая рассказали о связи беременности и риска развития сахарного диабета. Непереносимость глюкозы можно отнести к одному из самых распространенных осложнений во время вынашивания плода.

Гестационный сахарный диабет развивается только у представительниц прекрасного пола во время беременности. Часто при отсутствии лечения он может плавно перетекать в обычный диабет второго типа. Ученые из Китая изучили связь риска развития ГСД с другими факторами, которые могут на него повлиять.

«Риск развития гестационного сахарного диабета линейно возрастает с годами. Это означает, что жительница в 30 лет, которая вынашивает плод, подвержена большей опасности ГСД, чем молодая 20-летняя девушка. Несмотря на связь с возрастом, справиться с осложнением можно при помощи диет и ранней диагностики. Даже соблюдение режима существенно снижает риски», – цитирует слова китайских специалистов издание «Инфореактор».

Ученые отмечают, что симптомы болезни во время беременности можно легко распознать даже без лабораторных исследований. Из-за этого медики должны тщательно следить за пациентками, а будущие матери – сообщать о любом недомогании и соглашаться на рекомендуемое лечение.