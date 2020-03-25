Рубль вырос к доллару

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25.03.2020, 10:08, Новости дня

Курс рубля в начале торгов утром в среду подрос к доллару и торгуется у уровня предыдущего закрытия к евро, меняя направление динамики, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.07 мск среды снижался на 18 копеек – до 78,1 рубля, курс евро снижался на 3 копейки, до 84,45 рубля, передает РИА «Новости».

Курс евро к рублю в начале торгов колеблется в диапазоне – 84,4-84,71 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 2,39% – до 27,8 доллара за баррель.

Ранее Moody’s сочло Россию одной из самых устойчивых к внешним шокам стран среди экспортеров нефти.



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