Выгнанный из студии украинский эксперт извинился перед Соловьевым

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25.03.2020, 10:08, Новости дня

Украинский политолог Вячеслав Ковтун попросил прощения за свое поведение во время эфира авторской программы Владимира Соловьева на канале «Россия 1».

«Я хочу извиниться за то, что неделю назад допустил высказывания, которые являются нецензурными. Я прошу прощения у зрителей и у Вас, как у ведущего», – цитирует РИА «Новости» Ковтуна.

Соловьев разрешил украинскому политологу вернуться в качестве эксперта в ток-шоу. По словам телеведущего, ему стало жалко эксперта, в «стране карантин, на Украину его никто не пустит».

«Ну жалко мне его. Этими руками, считайте воспитал, взрастил. Ну выброшу – сопьется же, нельзя же так. Взяли на поруки», – отметил Соловьев.

По его словам, многие зрители просили вернуть украинского политолога в эфир.

Напомним, ранее Соловьев в эфире авторской программы «Вечер» «навсегда» выгнал из студии Ковтуна за его поведение во время обсуждения ситуации с коронавирусом.

До этого Соловьев во время эфира телепрограммы называл Вячеслава Ковтуна нищим, отметив, что он «побирается» на российских телеканалах.



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