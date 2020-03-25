Антонио Бандерас рассказал, что пандемия разлучила его с возлюбленной Николь Кемпел

25.03.2020, 10:06, Разное

Антонио Бандерас стал новым героем испанского телешоу El Hormiguero, дав интервью по видеосвязи, не выходя из своего дома. Актер рассказал ведущему, что охватившая мир пандемия разлучила с его возлюбленной Николь Кимпел. Новость о введенном карантине застала его в Мадриде, где он последние три недели снимался в новом фильме с Пенелопой Крус. Пока сообщение между городами не было перекрыто, он перебрался в свой дом на юге Испании, в Малаге, а вот его девушка Николь Кемпел осталась в Женеве вместе со своей сестрой и отцом.

Я вычистил кухню, я загрузил стиральную машину и приготовил еду. Рис. Живу как настоящий Робинзон Крузо,

– пошутил актер в эфире, заявив, что карантин – то самое время, которое можно посвятить домашним хлопотам.

Антонио Бандерас и Николь Кемпел

Несмотря на позитивный в целом настрой, у Антонио есть все основания испытывать беспокойства. Во-первых, учитывая сложившуюся ситуацию, он переживает о благосостоянии своего бизнеса, о театре и ресторанах, где работает много людей. Во-вторых, несколько лет назад актер столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, а значит может находиться в зоне риска.

Напомним, два с половиной года назад Антонио Бандерас пережил сердечный приступ. Тогда жизнь ему спасла находившаяся рядом Николь.

Накануне вечером, перед тем как случилось это событие, у Николь разболелась голова. В доме не было никаких лекарств, поэтому она пошла в аптеку за обезболивающими. Купила аспирин, последнюю пачку. А на следующее утро, когда у меня начались симптомы и я ясно понял, что происходит, она положила мне на язык одну из таблеток аспирина. Это спасло мне жизнь, -сказал Антонио.

Напомним, о романе Антонио Бандераса и Николь Кемпел, банкира из Голландии, стало известно в мае 2014 года, когда пара попала в объектив папарацци во время отдыха на одной из вечеринок в Каннах. Спустя почти шесть лет романа они счастливы без штампа в паспорте. “Если вы намекаете на свадьбу, думаю, ее не будет. Свадьба – дорогое удовольствие: ты платишь, чтобы вступить в брак, а чтобы выйти из него, платишь еще больше”, – признавался актер в интервью HELLO!.