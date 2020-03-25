Танцоры ансамбля Игоря Моисеева развеяли все слухи об унынии

25.03.2020, 10:00, Новости дня

Опасность заражения коронавирусом ограничила в активности всех нас. Однако для артистов Государственного академического ансамбля имени Игоря Моисеева эта вынужденная пауза стала особенно тяжелым испытанием, ведь они не только прекратили концертную деятельность, но и потеряли возможность репетировать вместе.

Все, что им осталось – индивидуальные репетиции на дому. Но даже из этого моисеевцы сделали настоящее шоу, засняв процесс на камеру и смонтировав из этого зажигательный трехминутный видеоролик, который просмотрели с восторженными комментариями огромное количество зрителей. Казалось бы, танцевать вприсядку в обычной городской квартире совершенно невозможно. Но ведь нет же, танцуют, и, похоже, даже соседи снизу не имеют ничего против – наверное, там тоже живут поклонники искусства моисеевцев.

Слова поддержки коллективу посылают не только зрители, с нетерпением ждущие новых встреч с артистами, но и руководство стратегического партнера ГААНТ «Газпромбанка» и его представитель Елена Фалькова: «Ансамбль имени Моисеева в очередной раз подтверждает актуальность своего творчества и соответствие своих подходов требованиям времени. В данном случае ситуация диктует необходимость обращения к зрителю через онлайн-форматы, и моисеевцы сделали это остроумно, ярко и, как всегда, очень профессионально».