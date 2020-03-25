В России ожидается падение продаж автомобилей

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25.03.2020, 9:55, Новости дня

В РФ ожидается очередной год падения продаж. Государственная поддержка авторынка может закончиться к апрелю: бюджетные деньги на льготные программы автокредитования слишком быстро закончились.

Правительство в прошлом году решило направить 5 миллиардов рублей на льготное автокредитование в 2020 году.

Ситуация к апрелю ухудшиться из-за карантинных ограничений, и падения курса рубля.

В начале года, когда было благополучно, комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса ожидал сокращения продаж автомобилей в РФ в этом году сократятся более чем на 2%.

Сейчас уже ясно, что может повториться ситуация кризиса 2015 года, когда в РФ закрылось 1200 дилерских центров, были уволены 100 000 человек, а затем 4 года было падение продаж.

В 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ сократились на 2,3%.

Автодилеры попросили помощи у правительства – в РФ и до падения цена нефть и пандемии падали продажи автомобилей, а новые проблемы значительно ухудшили положение автосалонов.

Автодилеры просят распространить и на них господдержку, которую получили отрасли туризма и авиаперевозок, массового отдыха.

Автосалоны хотели бы получить мораторий на выплату налогов, социальных платежей. Автодилеры ожидают резкое сокращение продаж, закрытие около 30% автоцентров.



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