На разработку средств профилактики коронавируса выделено 1,4 млрд рублей

25.03.2020, 9:53, Новости дня

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Роспотребнадзору 1,4 млрд рублей на создание средств профилактики и диагностики коронавируса.

«Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1,4 млрд рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции», – сообщается на сайте кабмина.

Средства выделены из резервного фонда правительства. Роспотребнадзору необходимо контролировать эффективность их использования и подготовить доклад до 1 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что московские власти из-за коронавируса планируют выделить из резервного фонда 7,6 млрд рублей на выплаты единовременной финансовой помощи людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями.

В РФ зарегистрировано 495 случаев коронавируса, большинство из них – в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.