 

Ольга Бузова напомнила поклонникам о важности дезинфекции мобильного телефона

25.03.2020, 9:53, Разное

«Поющая телеведущая» Ольга Бузова на площадках соцсетей напомнила поклонникам о важности в период распространения коронавируса не только тщательного мытья рук, но и дезинфекции мобильного телефона. Данное устройство артистка назвала «фактическим продолжением современного человека».
Ольга Бузова сакцентировала: хотя многие с детства приучены, приходя с улицы домой, мыть руки с мылом, о дезинфекции мобильного телефона, как правило, задумывается мало кто. А зря – ведь всё, к чему прикасается человек за день, может оставаться на гаджете. Устройство берётся только что вымытыми руками – и всё «содержимое микромира», имеющееся на нём, переносится на кожу.

Ольга Бузова порекомендовала поклонникам приучить себя выполнять несложное правило: по приходу с улицы не только уделять внимание очистке рук, но и протиранию антисептиком мобильного телефона. Такую процедуру нужно повторять несколько раз в течение дня для того, чтобы это стало привычкой, подчеркнула звезда.

Поклонники Ольги Бузовой похвалили её за сознательность и заботу о, казалось бы, элементарных, но не всем понятных вещах, поблагодарили за напоминание о важности дезинфекции мобильного телефона и пожелали оставаться здоровой.



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