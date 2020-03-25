США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса – ВОЗ. Число зараженных в мире – 422 тысячи

25.03.2020, 9:51, Новости дня

Согласно актуальным данным университета Джона Хопкинса, число зараженных новым коронавирусом в мире составляет 422 тысячи, 108,5 тысяч человек выздоровели.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остается материковый Китай (81 591), на втором месте – Италия (69 176), на третьем – США (55 148).

Всего в мире от коронавируса умерли, по данным университета Джона Хопкинса, 18 557 человек. Больше всего погибших в Италии (6820), Китае (3281) и Испании (2991).

США

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19 могут стать США.

“Сейчас наблюдается быстрый рост числа заболеваний в США. Значит, у них действительно есть такой потенциал. Мы пока не можем сказать, что это уже так, но может стать реальностью потенциально”, – заявила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Это предупреждение прозвучало на фоне того, как американские эксперты продолжают бить тревогу по поводу критической нехватки средств для борьбы с коронавирусом в США.

Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 55 тысяч, за сутки в стране умерли 200 человек.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах на настоящий момент насчитывается 55 041 случай заражения и 790 летальных исходов. Накануне было известно о 46 тысячах зараженных и 590 умерших.

Самые высокие показатели отмечаются в штате Нью-Йорк – 25665 зараженных и 210 смертей.

Опережают США по числу зараженных COVID-19 лишь Китай (более 81,5 тысячи) и Италия (почти 70 тысяч).

Накануне президент США Дональд Трамп объявил в твиттере, что лекарство, то есть самоизоляция с целью приостановить распространение коронавируса, может быть хуже болезни, и подчеркнул, что американцы хотят вернуться к работе. Оппоненты Трампа настаивают, что цена потерянных жизней не может идти в сравнение с экономическими потерями.

Китай

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом. Все они – завезенные из-за рубежа, сообщает Госкомздрав КНР. Всего насчитывается 474 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, из них три – в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

Европа

Французский научный совет по коронавирусу дал свои новые рекомендации по всеобщему карантину. По мнению экспертов, изоляция граждан во Франции должна продлиться в целом “по крайней мере 6 недель” со времени ее введения.

Общее число летальных исходов среди людей, зараженных коронавирусом во Франции, достигло 1100, за минувшие сутки умерли еще 240 инфицированных COVID-19. В стране 22300 выявленных зараженных.

По словам директора Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции, профессора Жерома Саломона, эпидемия COVID-19 “по-прежнему быстро усугубляется”.

Совет министров Италии тем временем утвердил штрафы – до 3 тысяч евро – для граждан, которые нарушают меры по борьбе против коронавируса.

“В том, что касается наказаний нарушителей, мы ввели штраф, сумма начинается от 400 евро и заканчивается 3 тысячами евро”, – заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Он отметил, что гордится реакцией граждан Италии на введенные для борьбы с коронавирусом меры. “Подавляющая часть граждан соблюдает новые правила”, – сказал премьер. И подчеркнул, что власти Италии надеются снять ограничения значительно раньше 31 июля.

Россия

Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 14 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Накануне департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в столице разрешили лечение на дому пациентов с легким течением COVID-19. “Если у пациента температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, сатурация крови кислородом больше 93%, дыхание свободное, то пациент остается дома”, – говорится в алгоритме, утвержденном департаментом здравоохранения.

Тем временем в Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов, говорится в распоряжении Роспотребнадзора.

Запрет продлится до 30 апреля. Под него попали:

плановая госпитализация,

плановая диспансеризация,

посещение пациентами больниц,

профилактические осмотры,

прививки для детей и взрослых,

лечение в санаториях и на курортах.

Такие меры приняты в связи с “продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки и угрозой завоза и распространения коронавируса”. Они касаются стационарных и лабораторных медицинских организаций любой формы собственности.

Число инфицированных коронавирусом в России – 495 человек.

Беларусь

В Беларуси, по данным на утро 25 марта, количество заболевших коронавирусной инфекцией – 81 человек, выздоровевших – 22 человека. Накануне Александр Лукашенко рассказал послу Китая в Беларуси Цуй Цимину о мерах борьбы с распространением коронавируса, которые предприняты в стране:

“Всякое в жизни бывает, но главное – не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни Выдержим до православной Пасхи – значит, жить будем”, – резюмировал глава Беларуси.

Украина

В Украине увеличилось количество заболевших коронавирусом – до 97 человек. Почти треть всех инфицированных, 31 человек, находится в Киеве. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, вирус подтвердили еще у трех пациентов.

Кроме того, накануне новые случаи фиксировали в Тернопольской области и Броварах Киевской области.