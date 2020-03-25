Цена на нефть пошла вверх после рекордного роста Dow Jones

25.03.2020, 9:51, Новости дня

Американский промышленный индекс Dow Jones во время торгов 24 марта показал рекордный рост с 1933 года – 11%. В плюсе закрылись и другие американские индексы: S&P 500 вырос на 9,38%, Nasdaq прибавил более 8%.

Укрепление произошло на фоне ожиданий инвесторами новых мер правительства США по поддержке экономики – в условиях пандемии коронавируса. Американские власти обсуждают пакет мер, на реализацию которого планируется выделить 2 триллиона долларов.

Оптимизм на Уолл-стрит поддержал рост нефтяных фьючерсов. Стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE поднялась более чем на 3%. Цена на нефть WTI выросла на 5,8%.

С начала марта цены на нефть упали почти в два раза из-за коронавируса, отказа от сделки ОПЕК+ и наращивания добычи Саудовской Аравией. 24 марта стало первым по настоящему успешным днем в череде провалов на мировых рынках, отмечает издание “Коммерсант”.

Закрылись в плюсе также европейские и азиатские биржи. С роста ключевых индексов начались торги на фондовых рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе: японский Nikkei 225 прибавлял 5,4%, гонконгский Hang Seng – 2,1%.