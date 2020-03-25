 

На Ставрополье подтвердили исключение заболевшей COVID-19 врача из числа главных инфекционистов

25.03.2020, 9:48, Новости дня

Министерство здравоохранения Ставропольского края опубликовало приказ об исключении врача Ирины Санниковой, которая скрыла поездку в Испанию и заболела коронавирусом, из числа главных внештатных специалистов по инфекционным болезням ведомства.

Об этом информирует РИА «Новости».

В приказе говорится: «Внести в список главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края (…) изменения, исключив из списка главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Санникову И.В».

Ранее об исключении Санниковой из списка главных специалистов-внештатников сообщал источник в медицинских кругах.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Санниковой по двум статьям за нарушение карантина по коронавирусу. Врач продолжила ходить на работу, вернувшись из Испании, хотя должна была уйти на карантин.

Газета ВЗГЛЯД писала, что дело инфекциониста Санниковой раскололо медицинское сообщество.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Названо место развертывания второй загоризонтной РЛС «Контейнер»

23.03 / Первый случай коронавируса в Черкасской области обнаружили в Умани – мэр Черкасс

26.02 / Суд не принял к рассмотрению жалобы адвокатов Порошенко на его принудительный привод в ГБР

17.03 / Цена нефти марки Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель

14.03 / Луценко: Главный совет Зеленскому – увеличить круг людей, которых он слушает

24.03 / США присоединились к призывам перенести Олимпиаду из-за коронавируса

22.03 / В Удмуртии оперативно выявили два завозных случая коронавируса

06.03 / Новый министр финансов Украины, известный критикой МВФ, встретился с представителем фонда

20.02 / СК обвинил бывшую помощницу Дворковича в получении взятки в виде путевок на 4 млн рублей

02.02 / Роналду вошел в тройку самых забивных игроков в истории футбола

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска