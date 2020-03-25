В РФ предложили мягкий вариант борьбы с запрещенной информацией в Сети

25.03.2020, 9:48, Новости дня

Ассоциация юристов РФ (АЮР) предложила Госдуме законодательно закрепить саморегулирование в сфере борьбы интернет-компаний с противоправным контентом.

Московское отделение АЮР, возглавляемой советником спикера Госдумы Вячеслава Володина Владимиром Плигиным, направило Володину, а также главам комитетов Госдумы по информполитике и госстроительству заключение по борьбе с противоправным контентом в Сети, передает «Коммерсант».

В данный момент в РФ действуют административные подходы, которые предусматривают блокировку контента через регулятора или суд, отметил председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев.

Они «в целом доказали свою работоспособность», но на практике появляются новые виды контента, которые не охватываются существующим регулированием, – fake news, deep fake» и другие. Существующие процедуры ограничения доступа либо не «улавливают» такой контент, либо не способны быстро и эффективно реагировать, уверен эксперт.

В АЮР предложили законодательно закрепить принципы саморегулирования в этой сфере. В ином случае площадки под угрозой наказания будут склоняться к удалению спорного контента, а это может привести к нарушению свободы слова, указывает Журавлев.

Также предлагается описать общий порядок взаимодействия интернет-площадок с пользователями и перечень мер противодействия распространению незаконной информации, который должен будет утвердить Роскомнадзор.

Идея в том, чтобы обязать владельцев интернет-ресурсов активно пресекать распространение запрещенного контента, указывает замгендиректора Института развития интернета Борис Едидин. Инициатива позволит сократить издержки государства и уйти от избыточного госрегулирования, уверен он.

Отметим, что ранее более жесткий вариант борьбы предложила Лига безопасного интернета (ЛБИ), основанная владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым. Речь шла о введении крупных штрафов для интернет-ресурсов – например, 50 млн рублей для юридических лиц.

Директор ЛБИ Екатерина Мизулина считает, что предложения АЮР выглядят как «полумеры, которые не дадут никакого эффекта на практике».

«Мы считаем, что без существенных мер и существенного изменения законодательства мы ни к чему не придем», – подчеркивает она.

Среди таких мер эксперт называет обязательную регистрацию иностранных соцсетей в РФ и введение крупных штрафов для площадок за неудаление противоправной информации.

Другие же площадки считают, что существующая практика борьбы с противоправным контентом уже достаточно эффективна.

«Принципы модерации соцсетей, сформированные самими площадками в диалоге с пользователями, неоднократно доказывали свою эффективность. Мы считаем дополнительное регулирование избыточным», – заявили в пресс-службе Mail.ru Group (владеет «ВКонтакте» и «Одноклассниками»).

Там поясняют, что команды модераторов и специальные алгоритмы на основе искусственного интеллекта реагируют на десятки миллионов жалоб, а в спорных ситуациях принимать конечное решение должен суд.

Саморегулирование у интернет-площадок уже есть, его унификация только навредит, согласился источник в другой интернет-компании, предупреждая, что возложение на бизнес дополнительной ответственности лишь приведет к удалению правомерно размещенной информации.

При этом в пресс-службе «Яндекса» и Google не прокомментировали ситуацию.

Отметим, что ранее эксперты заявили о победе легального контента в Рунете.