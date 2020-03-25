Коронавирус может вызывать потерю запаха и вкуса

25.03.2020, 9:30, Разное

Специалисты из Южной Кореи, Китая и Италии сообщили, что потеря обоняния и вкуса может быть симптомом COVID-19, заболевания, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Специалисты в Великобритании предположили, что потеря запаха, также называемая аносмией, может даже быть ранним признаком инфекции.

Хотя точные детали того, что происходит с этим коронавирусом, неясны, свидетельства других инфекций предполагают, что, хотя повреждение обоняния возможно, оно вряд ли будет постоянным. Вирусы и бактерии постоянно атакуют слизистую оболочку носа. К счастью, наши защитные механизмы предотвращают проникновение большинства патогенов в более глубокие слои тканей. Однако некоторые патогенные микроорганизмы могут проникать через слизистую оболочку носа и, как известно, попадают в обонятельный нерв, который отвечает за обоняние. Патогены также могут проникать в тройничный нерв, котвечающий за контроль прикуса и жевания, а также за ощущения на лице. Если вирусы или бактерии действительно попадают в нервы, последствия могут быть серьезными. Пожалуй, самый яркий пример – это паралич Белла, при нем часть лица временно парализована и иногда может вызываться вирусной инфекцией лицевого нерва.

Известно, что другие вирусы, в том числе грипп и герпес, заражают обонятельный нерв. Из исследований на животных, использующих другие типы коронавирусов (не SARS-CoV-2, вирус , вызывающий COVID-19), известно, что носовая прививка с вирусом гепатита мыши, который является типом коронавируса, может быстро проникнуть в обонятельный нерв, а затем продолжить движение вверх в мозг.

У людей было показано, что некоторые типы коронавирусов человека могут проникать в мозг из обонятельной луковицы на конце обонятельного нерва. На сегодняшний день остается неизвестным, может ли SARS-CoV-2 повредить обонятельный нерв. Бактерии также проникают в обонятельный нерв. Исследовательская группа показала, что Burkholderia pseudomallei, которая вызывает тропическое заболевание мелиоидоз, может убивать обонятельные нервные клетки и затем входить в остатки обонятельного нерва, чтобы двигаться вверх в мозг. Как только патогенные микроорганизмы попадают внутрь обонятельного нерва, он становится похожим на магистраль от носа к мозгу. Если инфекция убивает нервные клетки, то патогенным организмам даже легче двигаться вдоль нерва.

Это убийство обонятельных нервных клеток, вероятно, является основной причиной того, что люди теряют свое обоняние после инфекции. Как только 20-30% обонятельных нервных клеток умрут, люди будут сообщать, что они потеряли свое обоняние. Если человек потерял 30% своих обонятельных нервных клеток, он не сможет слышать запахи.



Исследования с бактериями показали, что повреждение обонятельного нерва может произойти в течение 24 часов после первоначального воздействия, и (неопубликованные) результаты с другими вирусами показывают, что они могут действовать еще быстрее. Таким образом, потеря обоняния действительно может быть ранним показателем потенциального нападения патогена в носовой системе.

Вкус на самом деле представляет собой сочетание запаха и вкуса. Когда люди теряют свое обоняние, основной вклад в удовольствие от еды теряется.

Стоит отметить, что не все люди будут восприимчивы к конкретным патогенам или затронуты таким же образом. Научные опыты, проведенные на мышах, продемонстрировали не только то, что различные штаммы мышей восприимчивы к различным бактериям, но и то, что различные нервные пути могут быть затронуты. Хотя еще не известно, повреждает ли SARS-CoV-2 обонятельный нерв, аналогичный процесс может объяснить, почему некоторые люди сообщают о потере обоняния, а некоторые – нет.

К счастью, обонятельная система рассчитана на то, чтобы пережить постоянную бомбардировку патогенами, поэтому, если человек потеряет обоняние, это будет только временно. В то время как обонятельные нервные клетки, присутствующие в слизистой оболочке носа, могут быть инфицированы и отмирать, стволовые клетки, лежащие под нервными клетками, быстро генерируют новые нервные клетки, чтобы заменить потерянные. Новые нервные клетки выращивают свои длинные связи обратно в мозг, чтобы восстановить путь. В зависимости от тяжести начального заражения, обоняние может вернуться в течение нескольких дней или недель, пишет Theconversation.