В Италию прибыл 15-й самолет ВКС с помощью из России

25.03.2020, 9:30, Новости дня

В пораженную коронавирусом Италию прибыл 15-й самолет с российским оборудованием для диагностики и станциями дезинфекции, информирует Минобороны.

«Очередной, пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 километров юго-западнее Рима)», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

Ранее в Италию уже прибыли 14 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ для помощи в борьбе с коронавирусом.

Напомним, о готовности оказать Италии помощь глава российского государства Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание сформировать авиагруппировку для доставки помощи.

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