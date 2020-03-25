Названы 5 игр для ПК и консолей, которые нельзя пропускать в апреле

25.03.2020, 9:30, Разное

Названы 5 игр для консолей и персонального компьютера, релизы которых нельзя пропустить в апреле. На первом месте рейтинга разместилась Project Resistance, готовящаяся к презентации на PS4, ПК и Xbox One.

Project Resistance

Игра относится к вселенной Resident Evil, но представляет собой кооперативный шутер, изначально разработанный для мультиплеера. По структуре она напоминает Left 4 Dead 2, где главным боссом выступает некий Тиран. Игроки делятся на две команды, которые должны противостоять друг другу. В конце тем, кто одержал победу, придется сразиться с основным боссом. Все игроки могут получать титулы, каждый из которых отличается оружием и возможностями. Данный релиз является знаковым для любителей кооператива и поклонников зомби.

Resident Evil 3 Remake

Ранее в общем доступе появился ремейк второй части легендарной франшизы, получивший массу положительных отзывов. Сюжет игры полностью повторяет оригинал, но представлен в современном интерфейсе и с переосмысленными локациями и персонажами. Главной героиней ремейка триквела стала Джилл Валентайн. Она должна выбраться из Раккун-Сити и уничтожить всех зомби и представителей корпорации «Амбрелла», пытающихся добиться распространения эпидемии. Релиз игры также состоится 3 апреля на PS4, ПК и Xbox One.

Someday You’ll Return

Тройку лидеров закрывает хоррор Someday You’ll Return. В центре сюжета оказывается житель по имени Даниэль, который постоянно становится свидетелем, как его дочь сбегает в лес. Он дает себе клятвы никогда не ходить следом за ней, но однажды она бесследно пропадает. В итоге ему все же приходится отправиться в лес, где его ожидает столкновение с многочисленными монстрами и демонами. Игра отличается массой скримеров и пугающей атмосферой, свойственной для хорроров. Еще одной особенностью релиза является открытая концовка, которая зависит от всего геймплея. Премьера Someday You’ll Return должна состояться 14 апреля.

Predator: Hunting Grounds

Данная игра также относится к кооперативному сегменту. Сеттинг полностью скопирован из кинематографической франшизы о Хищнике. В игре пользователю и его команде предстоит пройти множество уровней и попытаться спастись от охотника, который может скрываться от взора людей. Геймеры могут разделяться и планировать проход через определенные локации, сбивая Хищника с толку. Игра появится в продаже с 24 апреля.

SnowRunner

Симулятор заездов по бездорожью получил максимально реалистичную физику и красиво оформленный атмосферный геймплей. Важно не только добраться до конечного пункта, но и не разбить свой автомобиль. Релиз игры на PS4, ПК и Xbox One состоится 28 апреля.