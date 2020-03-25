Умер экс-нардеп Бокий
25.03.2020, 9:25, Новости дня
24 марта на 79-м году жизни умер украинский политик и журналист Иван Бокий. Об этом в Facebook сообщил ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, экс-нардеп Станислав Николаенко.
По его словам, прощание с Боким состоится 26 марта в селе Процив Киевской области.
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Posted by Stanislav Nikolaenko on Teisipäev, 24. märts 2020
Уроженец Полтавской области, Бокий работал в региональных изданиях, затем в газете “Молодь України”. С 1987-го по 1998 год был заместителем главного редактора издания “Сільські вісті”.
С 1998-го по 2007 год являлся депутатом Верховной Рады трех созывов, входил во фракцию Социалистической партии.
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