Умер экс-нардеп Бокий

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25.03.2020, 9:25, Новости дня

24 марта на 79-м году жизни умер украинский политик и журналист Иван Бокий. Об этом в Facebook сообщил ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, экс-нардеп Станислав Николаенко.

По его словам, прощание с Боким состоится 26 марта в селе Процив Киевской области.

Помер народний депутат України трьох скликань Іван БокийСьогодні на 79 році життя пішов у вічність відомий український…

Posted by Stanislav Nikolaenko on Teisipäev, 24. märts 2020

Уроженец Полтавской области, Бокий работал в региональных изданиях, затем в газете “Молодь України”. С 1987-го по 1998 год был заместителем главного редактора издания “Сільські вісті”.

С 1998-го по 2007 год являлся депутатом Верховной Рады трех созывов, входил во фракцию Социалистической партии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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