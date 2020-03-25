В Ирпене дезинфицировали многоэтажку, в которой живет беременная женщина с диагнозом “коронавирус”

25.03.2020, 9:25, Новости дня

Коммунальные службы Ирпеня Киевской области 24 марта провели дезинфекцию в доме по улице Тургеневской, 50а, где проживает беременная женщина, у которой диагностировали коронавирус.

Первый заместитель городского головы Александр Маркушин выложил в Facebook видео, на котором полицейские через громкоговоритель призывают жильцов не выходить из квартир.

Власти города призвали всех, кто проживает в многоэтажке, самоизолироваться. Волонтеры готовы обеспечить нуждающихся лекарствами и продуктами, подчеркнул Маркушин.

Комунальні служби Ірпеня проводять невідкладні заходи дезінфекції в будинку за адресою місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50А, де мала найбільше контактів жінка, підозрювана на коронавірусну хворобу.Муніципальна варта Ірпеня спільно з поліцією та ДСНС проводять інформування жителів будинку про заходи дезінфекції та повідомляють мешканців про моє прохання максимально самоізолюватися.Волонтерський штаб Ірпеня готовий забезпечити жителів будинку першочергово необхідними засобами, продуктами та ліками.Перебуваю за цією адресою, тримаю ситуацію на контролі, координую дії та вірю у самосвідомість наших громадян!#Ірпінь #Irpin #Україна #Київщина #Приірпіння #Ирпень #Київська_область #Ukraine #Коцюбинське #коронавірус #COVID19 #епідемія #пандемія #карантин Posted by Олександр Маркушин on Teisipäev, 24. märts 2020

Он также написал, что 20 марта экспресс-тест женщины дал негативный результат, однако исследование с помощью тест-системы подтвердило у нее заболевание COVID-19. Заболевшую отправили в больницу, где анализы будут взяты еще раз, добавил заммэра.

В Ірпені перший випадок – є підозра на коронавірус.На жаль, це вагітна жінка, якій у п‘ятницю зробили експрес-тест в… Posted by Олександр Маркушин on Teisipäev, 24. märts 2020

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился. За прошедшие сутки в Киевской области зарегистрировано 10 новых случаев заболевания, всего в регионе 15 человек заболели COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 420 тыс., из них 18 916 умерли, более 108 тыс. выздоровели.