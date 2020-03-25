Крищенко выступил за введение комендантского часа в Киеве

25.03.2020, 9:25, Новости дня

На период действия ограничительных мер в связи с угрозой коронавирусной инфекции в Киеве целесообразно ввести комендантский час. Такое мнение в интервью агентству “Интерфакс-Украина” 24 марта высказал начальник столичного управления Национальной полиции Андрей Крищенко.

“Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время. Так что усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но также для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх”, – заявил Крищенко.

При этом, по его словам, в последние дни уровень преступности в городе прежний.

“Даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, это случается крайне редко”, – отметил начальник управления.

С начала карантинных мероприятий дополнительно выведены 250 патрулей, они, в частности, контролируют соблюдение ограничений на пользование общественным транспортом и помогают устанавливать круг общения заразившихся, добавил Крищенко.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

С 23 марта в Киеве прекращены регулярные пассажирские перевозки. Общественный транспорт перевозит пассажиров по спецпропускам. В столице введен режим чрезвычайной ситуации.

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в городе зарегистрирован 31 случай COVID-19.