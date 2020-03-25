 

20 minutes – польские власти пустят конфискованную водку на борьбу с коронавирусом

25.03.2020, 9:20, Новости дня

Вместо того чтобы уничтожить 430 тыс. литров конфискованной водки и спирта, польские власти собираются пустить продукцию на процедуры по дезинфекции, проводимые в рамках борьбы с коронавирусом. Как пишет 20 minutes, конфискат будет передан пожарным, больницам, пограничным службам, полиции и различным государственным учреждениям.


Reuters

Польские налоговые и таможенные службы конфисковали по меньшей мере 430 тыс. литров водки, контрафактной и нет, а также чистого спирта, пишет 20 minutes. Власти страны собираются пустить продукцию на процедуры дезинфекции, осуществляемые в рамках борьбы с коронавирусом.

 

Как отмечает портал, изначально водка и спирт были изъяты в качестве улик на время судебных разбирательств и в дальнейшем конфискованы. И теперь, вместо того чтобы уничтожить алкогольную продукцию, власти собираются передать её соответствующим службам — для дезинфекции зданий, отдельных помещений и общественного транспорта. 

 

К примеру, как сказала представитель региональной таможенной службы Марта Розяк, пожарные из города Ольштын на северо-востоке страны уже получили 1 тыс. литров чистого спирта, в две местные больницы и ещё одну в Эльблонге отправили в общей сложности 2,5 тыс. литров. Также конфискованная продукция в ближайшие дни будет передана полиции, пограничникам и государственным учреждениям. 

 

20 minutes подчёркивает, что в Польше, в особенности на северо-востоке страны, нередко обнаруживают подпольные производства, которые выпускают бимбер, самогон, пользующийся большим спросом в деревнях и стоящий намного дешевле лицензированного алкоголя.



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