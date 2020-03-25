“Потенциал есть”: обнаружен новый очаг коронавируса

25.03.2020, 9:15, Разное

Если в начале 2020 года весь мир с замиранием сердца следил за тем, как коронавирус распространяется в Китае, а случаи заражения в других странах были единичными, то уже спустя пару месяцев ситуация радикально изменилась. Специалисты отмечают, что эпидемия распространяется ускоренными темпами, причем в первую очередь – в Европе и США.

Именно оттуда поступили 85% сообщений о новых случаях заболевания. Причем на одни только США приходится 40%. Динамика роста пациентов с коронавирусом говорит о том, что, возможно, США вскоре станет новым очагом эпидемии. “У них имеется подобный потенциал. Мы не можем сказать, так ли это уже, но такой потенциал у них есть”, – цитирует ТАСС официального представителя Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

При этом она положительно оценила меры, которые американские власти предпринимают для борьбы с распространением коронавируса. В частности, она указала на рост числа обследований для выявления заболевших, на изоляцию пациентов с подтвержденным диагнозом и на выявление контактов больных людей со здоровыми.

Отметим, согласно последним данным, США вышли на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. В стране зафиксировано свыше 46 тысяч заболевших. Жертвами эпидемии стали почти 600 человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT