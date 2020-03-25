У актрисы из фильма “Тихоокеанский рубеж – 2” выявили коронавирус

25.03.2020, 9:15, Разное

Голливудская актриса Иванна Сахно попала в больницу с коронавирусом. Подробностями своего самочувствия звезда поделилась в социальной сети “Инстаграм”.

Актриса рассказала, что у нее легкие симптомы. “Я в порядке, обо мне заботятся”, – успокоила Сахно поклонников. Звезда также призвала их оставаться дома и чаще мыть руки.

Напомним, Иванна Сахно – американская актриса украинского происхождения. Она сыграла в таких фильмах, как “Тихоокеанский рубеж – 2”, “Шпион, который меня кинул” и “Горные огни”.