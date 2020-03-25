Учёные: Тело человека после биологической смерти может двигаться около года

25.03.2020, 9:09, Разное

Учёные из Австралии после проведённого исследования смогли определить срок, в течение которого тело человека продолжает двигаться после биологической смерти. Оказалось, что данный процесс может длиться около года.

Одна из авторов проекта, исследователь Элисон Уилсон, на протяжение 17 месяцев регулярно делала снимки трупа умершего супруга, завещавшего своё тело после смерти в качестве «материала» для научных работ. После проведённого анализа сделанных фото оказалось, что верхние конечности тела, изначально лежавшие вдоль туловища, за год значительно подвинулись в стороны. Специалисты давно предполагали, что после биологической смерти движение тела продолжается под действием разложения и других процессов, однако точного срока длительности ранее не рассчитывали.

Результаты исследования использовались для разработки специального компьютерного алгоритма. Воспользовавшись последним, анализирующими положение тела, правоохранители быстрее смогут определять наиболее приближённую дату смерти человека.