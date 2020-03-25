Евгений Петросян обвинил Елену Степаненко в «разбазаривании имущества»

25.03.2020, 9:09, Разное

Отечественный юморист и телеведущий Евгений Петросян обвинил экс-супругу Елену Степаненко в «разбазаривании имущества». Поводом оказалась статуэтка барашка, «засветившаяся» на общем фото артистки и «поющей ведущей» Ольги Бузовой.

В ноябре 2018 года Степаненко и Петросян официально развелись после трёх десятков лет, прожитых в браке. Прения относительно раздела нажитого совместно имущества между бывшими супругами идут до сих пор и в этом вопросе им не удаётся достичь консенсуса, так как даже не завершена экспертная оценка. Вероятно, именно поэтому Евгений Ваганович обвинил Степаненко в «разбазаривании», увидев на одном из фото в соцсети статуэтку, которая находится в числе «спорного имущества».



Выполненный из металла барашек куплен Евгением Петросяном много лет назад во время поездки в Израиль за сумму около 200 тыс. рублей. Статуэтка находилась в одной из квартир, принадлежащих экс-супругам, а затем «материализовалась» на съёмочной площадке проекта с участием Степаненко и Бузовой. Адвокат юмориста Сергей Жорин говорит, что у Евгения Вагановича теперь есть сомнения относительно того, не «разбазаривается» ли остальное имущество и все ли вещи находятся на своих местах.