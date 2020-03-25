Определен список участников виртуального саммита G20 по коронавирусу

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25.03.2020, 9:08, Новости дня

Лидеры Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии, а также представители девяти международных организаций примут участие в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн.

В пресс-релизе организаторов саммита отмечается, что к членам G20 присоединятся лидеры Испании, Иордании, Сингапура и Швейцарии, передает РИА «Новости».

Также участие в виртуальной встрече примут лидеры международных организаций – ООН, Группы Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения, Всемирной торговой организации, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Совета по финансовой стабильности, Международной организации труда, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития. 

Региональные организации на встрече представят Вьетнам, председатель Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Южной Африки, председатель Африканского союза, Объединенные Арабские Эмираты, председатель Совета сотрудничества арабских стран Персидского Залива и Руанды, председатель Нового партнерства в интересах развития Африки.

Напомним, президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн. Председатель G20 в 2020 году – Саудовская Аравия. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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