«Союзы» решили проверять на Восточном без участия человека

25.03.2020, 9:08, Новости дня

Проверки новых ракет «Союз-5» и «Союз-6» на стартовом комплексе Восточного будут проходить в автоматическом режиме, сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин.

Комплекс для этих носителей на Восточном, сказал он, будет аналогичным «безлюдному старту» ракеты «Зенит».

«С момента вывоза на стартовый комплекс до пуска все операции будут выполняться в автоматическом режиме», – передает ТАСС слова Лопатина.

По словам замгендиректора Роскосмоса, контроль качества ракет постоянно повышается, в том числе для этого вводятся автоматизированные системы управления. Однако из-за сложности ракетно-космической техники «современные технологии полностью не позволяют исключить визуальный контроль», добавил он.

«Только на предприятиях для подтверждения качества изготовления ракет-носителей фотодокументируются свыше 10 тыс. технологических операций», – отметил Лопатин, пояснив, что процесс фотодокументации включает съемку собранного узла и сравнение ее с эталоном.

По словам замгендиректора Роскосмоса, на предприятиях продолжается внедрение видеосъемки сборки и автоматических средств контроля технических параметров ракетно-космической техники. Все фото- и видеоматериалы, а также результаты проверок «направляются в единое электронное хранилище» для анализа качества.

Лопатин также напомнил, что «в госкорпорации определен телефон доверия, по которому любой работник может анонимно сообщить об ошибках на производстве и при сборке, и подготовке ракеты к пуску».

Ранее на Восточном запланировали отдельный стартовый стол для ракет «Союз-5» и «Союз-6».