Moody’s сочло Россию одной из самых устойчивых к внешним шокам стран среди экспортеров нефти

25.03.2020, 9:08, Новости дня

Россия более устойчива к внешним экономическим шокам, чем большинство экспортеров нефти, благодаря ее гибкому режиму обменного курса и существенным валютным резервам, заявили эксперты агентства Moody’s.

В отчете Moody’s указывается, что «несмотря на то, что мы ожидаем ухудшения в настоящее время – переход к небольшому дефициту бюджета в размере менее 1% ВВП в 2020 году по сравнению с профицитом в 5,3% ВВП в 2019 году – внешние финансы РФ очень устойчивы с учетом валютных резервов Центрального банка (за исключением золота), покрывающих 90% общего внешнего долга на конец 2019 года по сравнению с 55% в 2014 году», передает «Интерфакс».

По оценке агентства, те страны, у которых сбалансированные бюджеты или был профицит бюджета в 2019 году, находятся на лучшей стартовой позиции, в том числе Россия, Азербайджан, Катар и ОАЭ.

«Сбережения, накопленные в Фонде национального благосостояния, которые по состоянию на 19 марта 2020 года после передачи доходов от продажи нефти в 2019 году составили 11,2% ВВП, способны покрыть любой дефицит доходов от нефтяной отрасли и сохранить сильную финансовую позицию России», – отмечает Moody’s.

Также агентство понизило краткосрочные прогнозы по цене нефти марки Brent на 2020 год на 30% – в среднем до 40-45 долларов за баррель и на 15% в 2021 году – до 50-55 долларов за баррель.

«Мы предполагаем, что мировой спрос на нефть начнет восстанавливаться вместе с экономикой в конце 2020 года, и что предложение нефти на рынке скорректируется несколько с отставанием. Тем не менее, существуют риски снижения этих прогнозов, вытекающие из неопределенных перспектив мирового роста и вероятности того, что борьба за большую долю нефтяного рынка приведет к еще большему увеличению запасов, и как следствие, к дальнейшему длительному снижению цен», – считают эксперты агентства.

При этом агентство сохраняет свои среднесрочные прогнозы по цене на нефть, ожидая, что они вернутся к средним уровням в 50-70 долларов за баррель. Существенно более низкие цены на нефть негативно отразятся на кредитоспособности стран, где значительная часть доходов бюджета и поступлений от экспорта формируется за счет энергоресурсов. Например, в Ираке и Кувейте ожидается снижение поступлений на 10% ВВП, в Омане, Катаре, Азербайджане, Саудовской Аравии – на 4-8%.

В то же время влияние этих сокращений на кредитоспособность стран будет разным: сильнее всего они скажутся на Кувейте, Бахрейне и Омане, где уже отмечался фискальный дефицит.

В лучшей ситуации окажутся страны, которые могут резко нарастить добычу – Саудовская Аравия и ОАЭ. Согласно базовому сценарию агентства, ожидается, что Саудовская Аравия во втором квартале увеличит добычу с текущих 9,6 млн б/с до 12 млн б/с, а после вернется к уровням первого квартала.

В целом по году это будет эквивалентно увеличению поставок на 5% – при этом стране все равно придется сократить свои резервы также примерно на 5% ВВП. В ОАЭ добыча может вырасти в этом году на 8%.

Уровень долга при текущей экономической ситуации вырастет почти во всех странах-экспортерах нефти, но вряд ли повлечет падение рейтингов. В настоящее время ликвидные фискальные резервы покрывают более 50% государственного долга России, подчеркивает агентство.

В то же время в Кувейте, ОАЭ, Катаре, Азербайджане и Казахстане резервы существенно превышают госдолг, в Саудовской Аравии – почти полностью покрывают его, а в Омане и Тринидаде и Тобаго – примерно на 40%.

Ожидается, что госдолг Саудовской Аравии увеличится свыше 30% ВВП, Омана – 70% ВВП. В Кувейте увеличение госдолга произойдет не сразу, и бремя дефицита бюджета ляжет уже на 2021 год. Также в список государств, в которых ожидается значительное увеличение долгового бремени, включены Бахрейн и Ирак.

Напомним, утром в среду нефть подорожала на 3%. Стоимость нефти растет третью торговую сессию.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт подтвердил, что в Вашингтоне рассматривают возможность создания альянса с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть. Реализация этой идеи якобы поможет упрочить отношения между США и Саудовской Аравией, а также помешать дальнейшему укреплению связей Эр-Рияда с Москвой.

Также стало известно, что американский лидер Дональд Трамп просил Эр-Рияд не навредить США падением цен на нефть.