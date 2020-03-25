 

В Китае от нового хантавируса умер первый заболевший

25.03.2020, 8:53, Разное

В Китае от нового вируса умер человек. Медики сообщили, что он был заражен хантавирусом.
Умерший житель был жителем провинции Юньнань. Он умер во время поездки в Шаньдун в общественном транспорте. Медики на месте сразу провели проверку всех пассажиров, но больше ни у кого хантавирус не был выявлен.

Стоит отметить, что это стал первый случай, когда от этого вируса умер человек. Обычно он передается через грызунов или укусов насекомоядных летучих мышей. При этом на данный момент известно, что хантавирус не передается от человека к человеку. Хотя есть и исключения. Отдельные случаи были зафиксированы в Чили и Аргентине.

На сегодняшний день в мире объявлена пандемия из-за коронавируса. Во многих странах введен карантин, а точное число заболевших составляет более 200 000 человек.



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