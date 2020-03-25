Пациент больницы в Коммунарке рассказал о встрече с Путиным

25.03.2020, 8:48, Новости дня

Пациент больницы в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу, рассказал о внезапном визите президента Владимира Путина.

По словам пациента, о предстоящей встрече он узнал за две минуты до нее, передает РИА «Новости».

«Меня не готовили к этой встрече, я не работаю в ФСО, в ФСБ. Никто не инструктировал, просто сказали, чтобы кровать заправил, сейчас к тебе президент придет», – добавил он.

Он также рассказал, что заболел коронавирусом 16 марта. Сперва у него очень сильно заболело горло, однако он не придал этому никакого значения.

«Во вторник с утра я уже понял, что на работу мне идти не надо. Заболело горло очень сильно, было больно глотать, температура 37,6-37,8. Я начал прием антибактериальной терапии. Поскольку я врач, я назначил сам себе антибиотики», – рассказывает он.

Позже на фоне приема лекарств ему стало чуть лучше, горло стало болеть меньше, но появились хрипы в груди. Мужчина поехал на компьютерную томографию, где ему поставили диагноз – двухсторонняя пневмония.

«В четверг утром я вызвал скорую и сослался на то, что у меня есть результаты КТ, что есть пневмония. Я ни с кем не контактировал из подтвержденных коронавирусных и не ездил в эндемичные страны в последние два месяца, то есть мне неоткуда было подхватить коронавирус. Но двухсторонняя пневмония – это показание к госпитализации. Поэтому меня и госпитализировали в больницу в Коммунарку», – рассказал пациент.

По его словам, условия содержания в больнице – «шикарные»: он лежит в отдельной палате, кормят пять раз в день.

«Я выздоравливаю. Шестой день у меня продолжается антибактериальная терапия, горло у меня уже практически не красное, не воспаленное. Не кашляю практически. Оба теста, которые сделали на коронавирус, отрицательные, заключительный будет на десятые сутки – в субботу», – сказал он.

Врач, ставший на время пациентом, рекомендовал всем носить медицинские маски и респираторы, пользоваться санайзером, хорошо мыть руки и носить одноразовые медицинские перчатки.

В РФ зарегистрировано 495 случаев коронавируса, большинство из них – в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главам других регионов нужно готовиться к сложностям из-за распространения коронавируса. До этого он заявил, что реальной картины по заболеваемости в регионах нет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.