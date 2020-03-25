Календарь: 25 марта – В СССР пришла «Гостья из будущего»

25.03.2020, 8:47, Новости дня

В этот день в 1985 году на экраны вышел фильм по мотивам повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперед» – «Гостья из будущего».

Трудно логически объяснить силу воздействия «Гостьи из будущего» на детей 80-х. Когда начиналась очередная серия, улицы пустели, и те, кому сейчас за 40, затаив дыхание у экранов, уносились в фантастический мир будущего.

Вместе с простым московским школьником Колей Герасимовым мы узнали, что в будущем победил разум, всё у всех есть, космические корабли бороздят просторы Вселенной, роботы выполняют сложную работу, а люди достигли высшего интеллектуального и физического развития.

И вот доказательство – сама «гостья» Алиса Селезнёва – первая любовь всех мальчишек. Глядя в ее лучезарные глаза, слыша голос из прекрасного далёка, было ясно, что не видать космическим пиратам миелофона, читающего мысли, как своих ушей.

А там, в будущем, не будет ни стрельбы в школах, ни взрывов домов, ни пожаров в развлекательных центрах, ни слишком часто падающих самолетов, ни коронавируса… Там всё будет хорошо, надо только стать чище и добрее.

Праздник 25 марта:

День работника культуры России.

События дня:

421 г. – согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии основана Венеция жителями области, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья.

1949 г. – состоялась депортация нескольких десятков тысяч жителей Эстонии, Литвы и Латвии в Сибирь.

1974 г. – на экраны вышел фильм Василия Шукшина «Калина красная».

Именинники:

Александр, Владимир, Дмитрий, Константин, Сергей.

Родились:

Элтон Джон (настоящее имя – Реджинальд Кеннет Дуайт) (1947 г.) – английский певец и композитор.

Борис Бурда (1950 г.) – российский телезнаток, бард, кулинар.

Ефим Шифрин (1956 г.) – советский и российский актер, юморист.