Календарь: 25 марта – В СССР пришла «Гостья из будущего»
25.03.2020, 8:47, Новости дня
В этот день в 1985 году на экраны вышел фильм по мотивам повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперед» – «Гостья из будущего».
Трудно логически объяснить силу воздействия «Гостьи из будущего» на детей 80-х. Когда начиналась очередная серия, улицы пустели, и те, кому сейчас за 40, затаив дыхание у экранов, уносились в фантастический мир будущего.
Вместе с простым московским школьником Колей Герасимовым мы узнали, что в будущем победил разум, всё у всех есть, космические корабли бороздят просторы Вселенной, роботы выполняют сложную работу, а люди достигли высшего интеллектуального и физического развития.
И вот доказательство – сама «гостья» Алиса Селезнёва – первая любовь всех мальчишек. Глядя в ее лучезарные глаза, слыша голос из прекрасного далёка, было ясно, что не видать космическим пиратам миелофона, читающего мысли, как своих ушей.
А там, в будущем, не будет ни стрельбы в школах, ни взрывов домов, ни пожаров в развлекательных центрах, ни слишком часто падающих самолетов, ни коронавируса… Там всё будет хорошо, надо только стать чище и добрее.
Праздник 25 марта:
День работника культуры России.
События дня:
421 г. – согласно легенде, в день Благовещения Девы Марии основана Венеция жителями области, спасшимися от готов на пустынных островах болотистого побережья.
1949 г. – состоялась депортация нескольких десятков тысяч жителей Эстонии, Литвы и Латвии в Сибирь.
1974 г. – на экраны вышел фильм Василия Шукшина «Калина красная».
Именинники:
Александр, Владимир, Дмитрий, Константин, Сергей.
Родились:
Элтон Джон (настоящее имя – Реджинальд Кеннет Дуайт) (1947 г.) – английский певец и композитор.
Борис Бурда (1950 г.) – российский телезнаток, бард, кулинар.
Ефим Шифрин (1956 г.) – советский и российский актер, юморист.
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