 

Нурмагомедов – Фергюсон. UFC хочет провести бой во Флориде

25.03.2020, 8:40, Новости дня

Абсолютный бойцовский чемпионат продолжает искать варианты с местом проведения турнира UFC 249, в главном поединке которого встретятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон. В промоушене рассматривают четыре варианта, каждый из которых связан с США.

UFC ведет переговоры об организации турнира во Флориде, вариант с которой является приоритетным, сообщает журналист MMAFighting Стивен Марокко. Однако также у UFC есть еще три локации: Джексонвилл, Тампа и Орландо.

Напомним, что поединок Нурмагомедова и Фергюсона намечен на 18 апреля и изначально должен был состояться в Нью-Йорке. Но из-за ситуации с пандемией коронавируса в штате были запрещены массовые мероприятия.

Накануне глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что уже определился с местом проведения турнира, однако называть его отказался.



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