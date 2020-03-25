 

В Башкирии выявлен четвертый заболевший коронавирусом

25.03.2020, 8:40, Новости дня

"Теперь уже четверо": еще у одного жителя Башкирии подтвердилась коронавирусная инфекция. С этой новости сегодня началось заседание Президиума правительства Башкортостана.

Состояние заболевших стабильное, информирует ГТРК "Башкортостан". Они находятся в изоляции. Уже установлены все их последние контакты. "Прошу всех сохранять спокойствие и действовать по плану. Вся оперативная информация есть на официальных сайтах", — отметил вице-премьер правительства Андрей Назаров.

Кроме того, Андрей Назаров поручил усилить контроль в аэропорту, на железной дороге и в общественном транспорте.

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



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