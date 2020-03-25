Историк рассказал о Братиславско-Брновской операции 1945 года

25.03.2020, 8:30, Новости дня

Братиславско-Брновскую операцию в 1945 году советские войска провели при минимальном превосходстве в живой силе и победили за счет нестандартных тактических действий опытных советских военачальников, сообщил начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.

Братиславско-Брновская наступательная операция Красной армии и союзнических румынских войск против немецких войск во время Великой Отечественной войны началась 25 марта 1945 года частью сил 2-го Украинского фронта. Целью операции, которая закончилась 5 мая, было освобождение Словакии и выход на подступы к Праге.

«Создать хотя бы незначительное преимущество в живой силе на участках прорыва во время операции удавалось только за счёт численности румынских армий. Можно сказать, что победу добывали малыми силами, на большинстве участках фронта советские войска не имели даже двукратного преимущества в численности, хотя силы наступающего должны численно превосходить силы обороняющегося не менее чем в три раза. Но управляли советскими войсками полководцы, имевшие за плечами богатый опыт войны, которые добивались успеха за счет нестандартных решений в управлении войсками», – передает РИА «Новости» слова Никифорова.

Историк отметил, что Братиславско-Брновская, как и большинство других наступательных операций 1945 года, происходила при незначительном превосходстве в живой силе, но в то же время от командиров требовали минимизировать потери и наносить врагу наибольший урон.

«Братиславско-Брновская операция – одна из самых успешных, блестяще проведённых операций Красной армии в 1945 году на решающем этапе войны. Советская группировка добилась сокрушительной победы, не обладая необходимым перевесом для уверенно наступления даже в технике, хотя считалось, что было подавляющее преимущество в количестве танков, но это не так», – рассказал эксперт РВИО.

Он напомнил, что советская группировка составляла 272 тыс. 200 человек, 6 тыс.120 орудий и миномётов калибра 75 миллиметров и более, 240 танков и САУ, 645 самолетов. Численность двух румынских армий составляла 68 тыс. человек.

«Противостояла соизмеримая по численности и достаточная для ведения долговременной обороны немецкая группировка численностью 200 тысяч человек, на вооружении которой было 1800 орудий и миномётов, 120 танков и штурмовых орудий и 150 самолетов. Также немецкие обороняющиеся части получили подкрепление в живой силе, пусть и не самых боеспособных, в оборону посадили большое число разношерстных отрядов, сформированных из добровольцев», – сообщил Никифоров.

Историк напомнил, что это был сложный театр боевых действий с множеством рек и каналов. Немецкое командование рассчитывало остановить наступающие советские войска, использовав для этого выгодные естественные рубежи. Соединения и части занимали заранее подготовленные, хорошо развитые в инженерном отношении оборонительные полосы и рубежи, построенные с использованием горных кряжей и большого числа рек (Грон, Нитра, Ваг, Морава). Чтобы максимально затруднить преодоление водных преград, немцами были взорваны все мосты. Однако стремительные действия наступающих сорвали замысел противника. Советские войска с ходу переправлялись через реки и создавали плацдармы.

«Особое внимание уделялось обороне населенных пунктов, немецкое командование хотело каждый город превратить в неприступную крепость по образцу советских городов, в качестве примера ставился Сталинград. Практически каждую улицу перегораживали баррикады, которые должны были остановить продвижение бронетехники», – рассказывает Никифоров.

Историк напомнил, что по всему фронту немецкие части многократно предпринимали сильные контратаки, пытаясь ликвидировать плацдармы, однако успеха не имели. К середине апреля главные силы 2-го Украинского фронта прорвали немецкую оборону.

«За короткое время была разгромлена противостоящая группировка противника в составе примерно 11 дивизий, несмотря на упорное сопротивление немцев, которые даже понимая неотвратимость поражения, продолжали отчаянно воевать», – сказал эксперт РВИО.

Он уточнил, что в ходе операции войска 2-го Украинского фронта продвинулись на запад до 200 километров и разгромили девять дивизий противника. Потери фронта составили 79 тыс. 596 солдат и офицеров, из них 16 933 человека – безвозвратные. В одном из боев погиб командир 27-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майор Евгений Алехин. Потери румынских и немецких войск неизвестны.

«В ходе этой операции войска 2-го Украинского фронта завершили освобождение Словакии, заняли Братиславский и Брненский промышленные районы, открыли путь в центральные районы Чехословакии и создали условия для быстрого наступления на Прагу», – подытожил Никифоров.