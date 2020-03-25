Ученые установили фактор, повышающий смертность при коронавирусе

25.03.2020, 8:17, Разное

Ученые из Китая установили возможную связь между коронавирусом и гипертонией. При повышенном давлении риск смерти заметно возрастает.

Эксперты провели детальное изучение людей, умерших из-за коронавируса. У 38% обнаружили признаки гипертонии. Именно поэтому учёные сходятся во мнении, что при повышенном кровяном давлении существенно повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и, как следствие, увеличивается смертность от вируса. Медики из РФ обеспокоены ещё и тем фактом, что лекарственные препараты от гипертонии могут негативно повлиять на способность организма бороться с коронавирусом. Всё дело в особых веществах-ингибиторах, которые помогают регулировать кровяное давление. Вирус приспособился «цепляться» за них и дольше оставаться в клетках, пишет интернет-издание «Известия».

Несмотря на такие неутешительные прогнозы, научный сотрудник лаборатории МФТИ Давид Наимзада не видит причин для паники. Он объяснил, что пока все вышеперечисленные взаимосвязи лишь теории и необходимо множество клинических испытаний, чтобы подтвердить или опровергнуть повышенную смертность от коронавируса при высоком давлении.