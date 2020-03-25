 

РЛС для посадки самолетов с отказавшей навигацией начнут производить в России

25.03.2020, 8:16, Новости дня

Новые аэродромные радиолокационные станции, с помощью которых можно будет осуществить посадку самолетов с отказавшей системой бортовой навигации, начнут серийно производить в РФ с конца 2021 года, рассказали в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (разработчик станции, входит в Ростех).

«Работа идет в соответствии с графиком. В третьем квартале этого года мы планируем начать предварительные испытания опытного образца посадочного локатора, который входит в состав комплекса, а в конце 2021 года – выйти на серийное производство готовых РЛС», – передает ТАСС сообщение холдинга.

РЛС будут производить на Челябинском радиозаводе «Полет» концерна «Вега» холдинга «Росэлектроника».

Новая разработка позволит с высокой точностью определять отклонение воздушного судна от заданной траектории снижения и передавать информацию экипажу и наземным службам. С помощью данной РЛС будет возможно точно посадить в том числе самолеты легкой авиации, которые не оборудованы сложными навигационными системами, или воздушные суда, у которых отказали одна или несколько бортовых навигационных систем.

В состав радиолокационной системы точного захода на посадку РСП-2СТ входят диспетчерский (обзорный) радиолокатор АОРЛ-1АС и посадочный радиолокатор ПРЛ-2СТ.

Аппаратура позволяет обнаруживать воздушные суда на расстоянии до 350 километров, осуществлять их сопровождение и мониторинг параметров траектории движения на фоне неподвижных объектов и движущихся метеообразований.

В посадочном радиолокаторе ПРЛ-2СТ применена неподвижная система активных фазированных антенных решеток, что повышает его надежность и точность и упрощает ремонт.

В феврале сообщалось, что российские специалисты работают над перебазируемой радиолокационной станцией (РЛС) «Лагуна-М», которая сможет сопровождать более 200 надводных целей в пределах 200-мильной зоны.



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