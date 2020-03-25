Галкина рассмешил диалог Ивлеевой с Джаредом Лето

25.03.2020, 8:16, Новости дня

Российский юморист Максим Галкин иронично прокомментировал разговор на английском языке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой и американского актера, рок-музыканта Джареда Лето во время прямого эфира в соцсети Instagram.

Запись эфира была опубликована Ивлеевой на странице в Instagram. Пост собрал почти 2,5 млн просмотров за восемь часов, а также вызвал бурное обсуждение, к которому, в частности, присоединились российские звезды.

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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 24 Мар 2020 в 1:43 PDT

Во время беседы актер поинтересовался у Ивлеевой родом ее деятельности.

«Я блогер и телеведущая. В своей стране я популярна!», – ответила она, на что Лето отметил, что теперь обязан побывать на ее шоу после окончания пандемии коронавируса.

Английское произношение Ивлеевой стало причиной многочисленных шуток в комментариях под видео, при этом сама блогер иронично подписала пост: «Английский язык покинул(а) чат».

«Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри, мейби хи вилл кам ин май кэсл, энд вен хи ноуз, зет май вайф из Пугачйова, зен ваще (нецензурный аналог слова «отлично»). Ду нот форгет ас, ер олд френдз» (Настя, можешь ли ты рассказать своему хорошему другу Джареду, что я тоже очень популярен в своей стране, может он приедет в мой замок, а если он знает, что моей женой является Пугачева, тогда вообще (отлично). Не забывай нас, своих старых друзей)», – написал в комментариях Максим Галкин.

Джаред Лето – американский актер, вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars. Обладатель множества наград, в том числе премии «Оскар», «Золотого глобуса» и премии Гильдии киноактеров США. Самые известные киноленты с его участием – «Реквием по мечте», «Александр», «Господин Никто» и «Далласский клуб покупателей».

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин снялись в новогоднем фильме Ивлеевой «Поездатый Новый год».