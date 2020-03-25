Деньги на фильм Симоньян и Кеосаяна “Крымский мост” дал Ротенберг

25.03.2020, 8:11, Новости дня

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг выделил на фильм “Крымский мост” 54 млн руб. Об этом говорится в расследовании основателя Фонда борьбы с коррупцией и российского оппозиционера Алексея Навального.

В ФБК рассказали, что в 2016 году студия актера и телеведущего Тиграна Кеосаяна “8 рядов” подала заявку на получение денег из Фонда кино на съемки фильма по сценарию его супруги, российской пропагандистки Маргариты Симоньян, однако Фонд кино ее отклонил.

После этого с просьбой профинансировать комедию о Крымском мосте в минкульт обратился первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов. В результате студия Кеосаяна получила 100 млн руб. на съемки.

Из выделенных денег, по данным ФБК, Симоньян в качестве сценариста получила 9 млн руб. Еще 14 млн руб. получил ее муж Тигран Кеосаян за работу режиссером, второй режиссер, 23-летняя дочь Кеосаяна Александра, получила за работу над фильмом 4 млн руб. Еще 8 млн заработал генпродюсер “Крымского моста” — брат Тиграна Кеосаяна Давид, а его ассистенты — сын Эдмонд и жена сына Юнона Глотова – в общей сложности получили свыше 10 млн руб.

Вместе с тем, все актеры, сыгравшие в фильме, получили суммарно 10 млн руб. По подсчетам ФБК, компьютерная графика для фильма обошлась в 17 млн руб., оборудование и помещения — в 12 млн руб., операторская группа — 10 млн руб., художественный цех — в 8 млн руб., налоги — в 8 млн руб.

Из расследования ФБК следует, что выделенных 100 млн. руб. на фильм не хватало, а потому его дополнительно еще профинансировали. На счет студии Кеосаяна в виде “гранта на развитие культуры” поступило 54 млн руб. от Фонда развития кинематографии, образования и культуры.

“В Фонде развития кинематографии, образования и культуры работает один человек, зарегистрирован фонд в панельном доме в Митино, и за все время своего существования (с 2013 года) не получал и не тратил ни копейки денег на кино или что-либо еще, связанное с культурой. Кроме 2017 года, когда неизвестно откуда на его счет поступило 54 млн, которые фонд мгновенно перевел в студию Кеосаяна”, – говорится в расследовании.

В ФБК выяснили, что эти деньги поступили от Аркадия Ротенберга, чья компания занималась строительством Крымского моста.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

В сентябре 2018 года в России прошла премьера фильма “Крымский мост. Сделано с любовью”.