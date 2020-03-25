 

У нардепа Рудыка коронавирус

25.03.2020, 8:11, Новости дня

Внефракционный нардеп Сергей Рудык попал в больницу с коронавирусом. Об этом вечером 24 марта написала в Facebook внефракционный нардеп Виктория Гриб.

Она ссылалась на лечащего врача Рудыка.

“В последний раз мы виделись с Сергеем в парламенте ровно неделю назад – 17 марта. В сессионном зале он сидит прямо передо мной. Это значит, что следующую неделю мне придется провести в обсервации. Помню, что во время заседания Сергей все время был в маске. Поэтому в глубине души у меня тлеет надежда на то, что тем самым он обезопасил окружающих”, – отметила Гриб.

Она добавила, что также постарается пройти тест на коронавирусную инфекцию.

Держите за меня кулаки и пожелайте удачи

Друзья, сегодня мой коллега Сергей Рудык попал в больницу с диагнозом коронавирус. Полчаса назад об этом мне сообщила его лечащий врач. В последний раз мы виделись с Сергеем в парламенте ровно неделю назад – 17 марта. В сессионном зале он сидит прямо передо мной. Это значит, что следующую неделю мне придется провести в обсервации. Помню, что во время заседания Сергей всё время был в маске. Поэтому в глубине души у меня тлеет надежда на то, что тем самым он обезопасил окружающих. Завтра я приложу все усилия для того, чтобы пройти тест на коронавирус. Главное, чтобы он был доступен. О результатах обязательно вам сообщу. Ну а пока держите за меня кулаки и пожелайте удачи.

Posted by Виктория Гриб on Teisipäev, 24. märts 2020

Сам Рудык 22 марта сообщал в Facebook, что чувствует себя хорошо. По его словам, он уже отбыл 14-дневную обсервацию после контакта с Олегом Волошиным, первым депутатом, у которого подозревали коронавирус.

Коронавірус не вибирає: депутат ти, чи не депутат… Бережіть себе, Друзі💕

Posted by Serhiy Rudyk on Pühapäev, 22. märts 2020

В Украине по состоянию на 24 марта зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом, три человека умерли, один вылечился. Среди заболевших двое нардепом – представитель “Слуги народа” Руслан Горбенко и член группы “Довіра” Сергей Шахов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 420 тыс., из них 18 916 умерли, более 108 тыс. выздоровели. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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