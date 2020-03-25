Астрономы ищут звёзды и галактики, сформированные 13 миллиардов лет назад после Большого взрыва
25.03.2020, 8:09, Разное
Международная группа астрономов занимается поиском звёзд и галактик, образовавшихся после Большого взрыва, произошедшего 13 миллиардов лет назад. В исследованиях учёные используют результаты наблюдений за Вселенной, собранные за 5 лет радиотелескопом MWA (Murchison Widefield Array).
По словам входящей в исследовательскую группу доцента Кэтрин Тротт, астрономы ищут сигналы, посылаемые первыми звёздами и галактиками. Они очень слабы, так как на протяжение многих миллиардов лет, прошедших со времён Большого взрыва, путешествовали по Вселенной. Данные сигналы низкочастотными волнами огибают Землю, однако их сложно выявить из-за радиопомех планеты и поступающих из космоса. Проект включает более 200 терабайт данных, при помощи которых астрономы пытаются понять эволюцию ранней Вселенной и её превращение в ту «систему», что наблюдают специалисты сейчас.
Полученные радиотелескопом MWA записи наблюдений собирали в расположенном на территории Западной Австралии центре Pawsey, где впоследствии анализировались на присутствие слабых сигналов. Из почти семи сотен часов около 450 отобраны учёными для дальнейших исследований суперкомпьютером DUG.
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