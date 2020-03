От Милана до Нью-Йорка – китайские компании круглосуточно производят ИВЛ для всего мира

Удовлетворив внутренний спрос на аппараты искусственной вентиляции лёгких, значительно выросший из-за эпидемии коронавируса, китайские компании «загружены под завязку» заказами на экспорт, пишет Bloomberg. Предприятия работают круглые сутки, чтобы успеть выпустить как можно больше единиц оборудования для стран, вроде Италии и США, столкнувшихся с серьёзной нехваткой ИВЛ в период кризиса.



С 20 января китайское предприятие Beijing Aeonmed Co., расположенное в 40 минутах езды от Пекина, работает круглосуточно, производя аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), пишет Bloomberg.

Разобравшись с внутригосударственными заказами, компания перешла на выпуск продукции для экспорта в зарубежные страны, столкнувшиеся с нехваткой оборудования в период кризиса COVID-19. Работники фабрики трудятся в три смены, и станки не прекращают работать ни на минуту.

По словам директора предприятия Ли Кая, сейчас «в мире буквально нет ни одной страны, которая не хотела бы купить у Китая хоть один аппарат искусственной вентиляции». У Beijing Aeonmed на сегодня в очереди десятки тысяч заказов, и вопрос состоит в том, как быстро компания сможет их выполнить.

Как подчёркивает Bloomberg, в условиях, когда общее число смертей от коронавируса составило 15 тыс. человек, от Милана до Нью-Йорка все врачи испытывают нехватку в аппаратах, которые помогают заражённым пациентам дышать. В некоторых особо тяжёлых случаях наличие такого оборудования играет решающую роль в спасении жизни. Как заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, на данный момент у штата есть порядка 5—6 тыс. аппаратов, но может понадобиться 30 тыс., поэтому местные власти закупают оборудование у Китая.

По оценкам Общества реаниматологии (Society of Critical Care Medicine), из-за коронавируса в США аппараты вентиляции лёгких могут потребоваться в общей сложности 960 тыс. пациентов, однако в стране есть лишь порядка 200 тыс. Из-за нехватки необходимого оборудования медикам из Италии, где зафиксирован самый высокий уровень смертности от болезни, пришлось устанавливать очерёдность и выбирать, кому первому оказывать помощь.

Тем временем, как обращает внимание ресурс, Китай и США пытаются отвлечь внимание мировой общественности от собственных ошибок в сдерживании пандемии. Так, Пекин упорно стремится вернуть себе лидирующие позиции на международной арене, после того как на первых порах его попытки скрыть вспышку заболевания привели к тому, что оно распространилось за пределы страны. И теперь КНР хочет выступить «спасителем Европы», поставляя маски и прочие необходимые вещи в новые очаги пандемии.

Для компании Beijing Aeonmed такой спрос — хорошая возможность для развития бизнеса, и это далеко не единственное китайское предприятие, занимающееся сейчас ускоренным производством ИВЛ. Иностранные правительства направляют за ценным грузом в Поднебесную специальные рейсы и даже военные самолёты.

Как считает У Чуаньпу, руководитель отдела поставок платформы Vedeng.com, связывающей поставщиков медицинского оборудования с покупателями, все предприятия в КНР, которые делают ИВЛ, сейчас загружены под завязку и обслуживают исключительно экспортные заказы.

Впрочем, другие страны рассчитывают не только на китайских партнёров. Так, в США президент Дональд Трамп «дал зелёный свет» автопроизводителям, вроде Ford Motor Co., General Motors Co. и Tesla Inc., на выпуск аппаратов искусственной вентиляции. Только, как отмечает У, в отличие от производства, к примеру, медицинских масок или термометров, так же быстро перейти на ИВЛ нельзя — требуется немало времени и ресурсов, а также специальная подготовка для работников.

По данным Bloomberg, потребность в ИВЛ в период пандемии разительно отличается от спроса на подобные аппараты в обычное время, когда врачи прибегают к ним в критических ситуациях. Сейчас же, по оценкам, такое оборудование будет требоваться каждому пациенту с COVID-19 в реанимации.

Например, согласно заявлению Министерства промышленности и информатизации КНР, в одну только провинцию Хубэй было поставлено 14 тыс. аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции и 2,9 тыс. инвазивной, в то время как в 2018 году по всему Китаю было закуплено всего 14,7 тыс. ИВЛ.