Мнение: О необходимости безоговорочной утилизации российской «элиты»

25.03.2020, 7:54, Разное

Говорят, что классовая #ненависть – паскудное чувство. И как правило, это так. Но точно не #сейчас.

На фоне текущих событий в мире, которые только ленивый не окрестил минутами роковыми, строго по классику, наши доморощенные элитарии ухитрились таки выделиться. Вот всего два факта – чисто для сравнения и понимания.

Первый. На днях создатель компаний «Tesla» и «SpaceX» Илон #Маск безвозмездно передал больницам Калифорнии 1250 аппаратов искусственной вентиляции легких. И это не единичный пример.

Второй. По данным The Moscow Times, подтверждённым другими #СМИ, богатые россияне начали скупать аппараты ИВЛ на фоне пандемии #коронавирус­а, чтобы обустраивать домашние клиники. «Собеседник издания рассказал, что его семье удалось получить один аппарат ИВЛ, а теперь она пытается приобрести ещё два, но попала в восьмимесячный лист ожидания. Одно устройство обошлось им в 1,8 млн руб.». И тут нельзя не добавить, что эта бешеная скупка происходит в условиях жесточайшей конкуренции с больницами и региональными управлениями здравоохранения, которые вдруг осознали, что ресурсов для борьбы с эпидемией им не хватит.

И так – везде, на самом деле. В ленте полно примеров, как западный #бизнес организует бесплатные раздачи продуктов питания и товаров первой необходимости самым нуждающимся. Российские «бизнесмены» спешно выстроились в очередь за… гос поддержкой. То есть, за деньгами налогоплательщиков. Теперь туда встряли рестораторы, владельцы бутиков и держатели кальянных. Самые нуждающиеся, ага.

Западные миллионеры и миллиардеры жертвуют средства научным центрам, занимающимся поиском лекарства или вакцины от коронавируса. Российский олигарх Владимир Потанин пожертвовал 1 млрд руб. на поддержку некоммерческих организаций, которые вынуждены оперативно адаптироваться к новым условиям деятельности и трансформировать форматы работы. И речь об НКО самой разной направленности, а не только о фондах помощи больным и пожилым.

Но если «элита» не желает в лихую годину разделять со страной её трудности, более того, пытается присосаться к её ресурсам, то нужна ли она вообще?