Ученые рассказали о пользе сыра тофу

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25.03.2020, 7:53, Разное

Сыр тофу полезен для здоровья, в нем содержатся изофлавоны, присутствующие в некоторых растениях. К такому выводу пришла международная группа исследователей.
Ученые сумели выяснить, что немалый объем изофлавонов позитивно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Данная закономерность особенно наблюдается у молодых женщин в постменопаузе. В процессе эксперимента специалисты изучили показатели 200 тысяч человек, которые принимали участие в нескольких перспективных исследованиях питания и здоровья. На старте мероприятий у них врачи не диагностировали онкологию и сердечных недугов.

Время от времени у респондентов эксперты интересовались о соблюдаемом ими рационе. Отдельное внимание уделялось сыру тофу. Как оказалось, употребление в пищу данного продукта больше одного раза в неделю связано с более незначительным риском появления вышеупомянутых заболеваний. Авторы написали в отчете, что общее качество диеты имеет по-прежнему решающее значение для рассмотрения, а тофу является хорошим компонентом, но его не стоит считать неким высокоэффективным средством.

Потенциальные плюсы изофлавонов и тофу требуют более существенного изучения. Полезным элементом богаты соевые бобы и соевый творог, производимый из этого сына. То же самое можно сказать про орехи, арахис и фрукты. Ученые предлагают людям переключиться на здоровую пищу, если рацион человека переполнен такой пищей, как рафинированные углеводы, газированные напитки и красное мясо. Без кардинального изменения пищевых привычек тофу не спасут здоровье.



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