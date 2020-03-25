 

Учёные назвали самую эффективную меру против распространения коронавируса

25.03.2020, 7:53, Разное

В настоящее время в мире объявлена пандемия коронавируса, и органы здравоохранения пытаются её остановить. Учёные провели исследование и назвали самую эффективную меру против распространения COVID-19.
Чтобы выяснить, как можно остановить эпидемию и выбрать наиболее эффективный способ, сотрудники Университета Западной Австралии провели компьютерное моделирование. Перед тем, как задавать вводные данные, учёные собрали немало информации о характере распространения коронавируса. Основные объёмы они получили из провинции Хубей, где впервые зафиксировали COVID-19. Кроме того, чтобы показатели были актуальными для других уголков планеты, научные работники перенесли виртуальную модель распространения заражения в условия австралийского города Ньюкасл с населением порядка 270 тысяч человек. В итоге исследователи узнали самую эффективную меру против распространения заболевания.

Как оказалось, самоизоляция позволяет серьёзно снизить риски заражения. Речь идёт именно о сокращении хотя бы на 70% всех социальных контактов и переходе на удалённую работу. Люди, не встречающиеся с коллегами и друзьями, повышают свои шансы на избежание коронавируса. Кроме того, продолжительность пребывания вдали от потенциальных источников инфекции играет немаловажную роль, пишет rg.ru.



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