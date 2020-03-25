Глава Сахалина рассказал о цунами после землетрясения
25.03.2020, 7:48, Новости дня
Ожидаемая высота волны цунами у Курил после землетрясения составит 15 сантиметров, сообщил глава Сахалина Валерий Лимаренко.
«Ожидаемая высота волны – 15 сантиметров. В готовности к реагированию находятся все оперативные службы Сахалинской области», – передает РИА «Новости» слова Лимаренко.
В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до 5 баллов. Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району. Жителей Северо-Курильска сейчас выводят на возвышенные места.
Напомним, ранее в среду угроза цунами была объявлена на Северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,8.
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