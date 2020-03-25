 

Глава Сахалина рассказал о цунами после землетрясения

25.03.2020, 7:48, Новости дня

Ожидаемая высота волны цунами у Курил после землетрясения составит 15 сантиметров, сообщил глава Сахалина Валерий Лимаренко.

«Ожидаемая высота волны – 15 сантиметров. В готовности к реагированию находятся все оперативные службы Сахалинской области», – передает РИА «Новости» слова Лимаренко.

В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до 5 баллов. Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району. Жителей Северо-Курильска сейчас выводят на возвышенные места.

Напомним, ранее в среду угроза цунами была объявлена на Северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,8.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Россия обратится к генсеку ООН из-за невыдачи визы главе российской делегации

20.03 / Суды в России меняют правила работы из-за карантина

09.02 / “Ювентус” проиграл “Вероне”, дважды пропустив в концовке

26.02 / Артисты театра “Новая опера” представят музыкальное шоу “Операмания” в Доме музыки

03.02 / Собчак в черном гриме покривлялась на камеру

10.02 / Представлен недорогой смартфон Huawei Y7p

15.02 / Российские туристы попали под лавину в грузинском Гудаури

04.02 / “Я хочу тільки борщ, я говорю українською, я люблю маршрутку! Містере президент, дай мені permesso”. Итальянец Оливер снял клип во Львове. Видео

17.02 / Назван способ проведения ранней диагностики диабета

05.02 / Бесплатный скрининг на 6 видов рака можно пройти в феврале в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска