Глава Сахалина рассказал о цунами после землетрясения

25.03.2020, 7:48, Новости дня

Ожидаемая высота волны цунами у Курил после землетрясения составит 15 сантиметров, сообщил глава Сахалина Валерий Лимаренко.

«Ожидаемая высота волны – 15 сантиметров. В готовности к реагированию находятся все оперативные службы Сахалинской области», – передает РИА «Новости» слова Лимаренко.

В четырех районах Камчатки жители ощутили землетрясение силой до 5 баллов. Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району. Жителей Северо-Курильска сейчас выводят на возвышенные места.

Напомним, ранее в среду угроза цунами была объявлена на Северных Курилах после мощного землетрясения магнитудой 7,8.