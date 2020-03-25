Появилось видео полета Су-57 на предельных режимах
25.03.2020, 7:30, Новости дня
Минобороны опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Как сообщили в Минобороны, пилоты ВКС полностью освоили новейшие самолеты, научившись управлять боевыми машинами во всех режимах полета, в том числе на предельных режимах высот, перегрузок и скоростей, передает РИА «Новости».
На кадрах видео запечетлены отработка летчиками одиночного и группового пилотажа, полеты на малых и предельно малых высотах, а также применение авиационных средств поражения. Заключительным этапом полетов стало выполнение элементов ближнего воздушного боя.
Ранее истребитель Су-57 решили оснастить новым оружием.
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