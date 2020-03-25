 

Россия предложила помощь США в борьбе с коронавирусом

25.03.2020, 7:30, Новости дня

Россия при необходимости готова помочь Соединенным Штатам в борьбе с новым коронавирусом, говорится в заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Антонов подчеркнул, что «наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию», передает ТАСС.

«Неприемлемы домыслы о несостоятельности нашей системы диагностирования. Тем более из уст комментаторов, позиционирующих себя экспертами в сфере здравоохранения, – указал дипломат.

«Простые американцы должны знать – РФ при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», – указал Антонов.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, во вторник число жертв коронавируса в США достигло 600 человек, число случаев заражения приблизилось к 50 тысячам.

ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать новым эпицентром заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Автоновости: Названа цена самого дешевого Skoda Karoq в России

20.03 / Убийца из трамвая получил пожизненное

22.02 / “Нью-Йорк Айлендерс” с Варламовым обыграл “Детройт”

19.03 / В России водят новые правила по оформлению больничных для отправленных на карантин

07.03 / Персонал Arianespace эвакуировали с космодрома Куру из-за вспышки коронавируса

09.02 / “Не исконно норвежская территория”. Москва предложила Осло переговоры по Шпицбергену

05.03 / Сенатор Элизабет Уоррен отказалась от президентской гонки

19.02 / Названа дата официального выхода принца Гарри и Маркл из королевской семьи

16.03 / Вице-премьер Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

10.02 / Samsung показала рекламный ролик нового смартфона со складным экраном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска