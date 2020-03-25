Россия предложила помощь США в борьбе с коронавирусом

25.03.2020, 7:30, Новости дня

Россия при необходимости готова помочь Соединенным Штатам в борьбе с новым коронавирусом, говорится в заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Антонов подчеркнул, что «наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию», передает ТАСС.

«Неприемлемы домыслы о несостоятельности нашей системы диагностирования. Тем более из уст комментаторов, позиционирующих себя экспертами в сфере здравоохранения, – указал дипломат.

«Простые американцы должны знать – РФ при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», – указал Антонов.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, во вторник число жертв коронавируса в США достигло 600 человек, число случаев заражения приблизилось к 50 тысячам.

ВОЗ отмечает, что распространение коронавирусной инфекции в США значительно ускорилось, страна может стать новым эпицентром заболевания.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.