 

В Новочеркасске полицейские обнаружили крупный склад с наркотиками

25.03.2020, 7:25, Новости дня

Полицейские нашли крупный склад с наркотиками в Чувашии. На тайник вышли после погони по Новочеркасску.

Водитель внедорожника отказался остановиться по требованию ДПС. Преследование привело к гаражному комплексу. Брошенный автомобиль стоял возле одного из боксов.

Когда полицейские подоспели, из-за дверей повалил густой дым, раздались крики о помощи. Гараж вскрыли, внутри лежали свертки с марихуаной и метилэфедроном — всего почти 10 килограммов наркотиков, сообщает "Россия 24". Часть из них сгорели. Водитель и его знакомая скрывались в подвале бокса.

"Следственной частью Следственного управления МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники  полиции задержали троих человек, которые, предположительно, вместе с фигурантом занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — разъяснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / РПЦ «по распоряжению правительства России» начала устанавливать видеокамеры в церквях

11.03 / Коронавирус добрался до Турции

12.03 / Обнаружен недостаток нового смартфона Samsung Galaxy S20+

21.03 / Загадка Джоконды через призму новаторского спектакля

06.02 / Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за «минирования»

24.02 / В шести провинциях Китая понизили уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

03.02 / Апрельская погода. В Киеве установлен новый температурный рекорд

23.03 / Японский премьер усомнился в возможности проведения ОИ-2020

13.03 / Мишустин призвал не забывать о малых городах

18.02 / Говорим на разных языках – FP рассказал, почему США и Европе не удаётся объединиться перед лицом «китайской угрозы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска