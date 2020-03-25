В Новочеркасске полицейские обнаружили крупный склад с наркотиками

25.03.2020, 7:25, Новости дня

Полицейские нашли крупный склад с наркотиками в Чувашии. На тайник вышли после погони по Новочеркасску.

Водитель внедорожника отказался остановиться по требованию ДПС. Преследование привело к гаражному комплексу. Брошенный автомобиль стоял возле одного из боксов.

Когда полицейские подоспели, из-за дверей повалил густой дым, раздались крики о помощи. Гараж вскрыли, внутри лежали свертки с марихуаной и метилэфедроном — всего почти 10 килограммов наркотиков, сообщает "Россия 24". Часть из них сгорели. Водитель и его знакомая скрывались в подвале бокса.

"Следственной частью Следственного управления МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих человек, которые, предположительно, вместе с фигурантом занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — разъяснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.